Айнура Зейналова расскажет о пользе грудного молока

В среду, 22 мая, в 15:00 на странице Министерства здравоохранения Азербайджана в Instagram состоится прямой эфир, посвященный пользе грудного молока.

Как сообщает haqqin.az, гостем прямого эфира сегодня станет Айнура Зейналова, заведующая сектором охраны здоровья матери и ребенка Минздрава.

Во время прямого эфира граждане смогут оставить интересующие их вопросы в разделе комментариев или спросить врача.