Айнура Зейналова расскажет о пользе грудного молока
В среду, 22 мая, в 15:00 на странице Министерства здравоохранения Азербайджана в Instagram состоится прямой эфир, посвященный пользе грудного молока.
Как сообщает haqqin.az, гостем прямого эфира сегодня станет Айнура Зейналова, заведующая сектором охраны здоровья матери и ребенка Минздрава.
Во время прямого эфира граждане смогут оставить интересующие их вопросы в разделе комментариев или спросить врача.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!