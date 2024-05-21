«Пашинян часами сидит перед компьютером или смотрит прямые трансляции по телефону, слушает его заявления, комментарии в СМИ. Затем он дает своим «рюкзакам» поручения, как реагировать на конкретный эпизод, что писать, как членам правящей партии «Гражданский договор» реагировать, чтобы движение не набрало обороты.

Депутатам от партии «Гражданский договор» поручено проявлять осторожность в контактах с журналистами, что стало очевидным в последние дни - самые циничные из них пытаются общаться с журналистами в дружеской манере.

Хотя движение «Во имя Родины» на прошлой неделе вело относительно пассивные действия - вместо уличных акций проводило закулисные встречи с представителями разных слоев общества, тем не менее власти круглосуточно с лупой в руке отслеживают и реагируют на движение и любые действия его лидера, хотя делают вид, что движение угасло, и их это якобы не беспокоит.

При этом заметно, что разные представители власти, провластные СМИ и эксперты в своих выступлениях и публикациях повторяют буквально одни и те же тезисы, что доказывает, что пропаганда против движения управляется из единого центра», - говорится в публикации.