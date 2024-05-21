20 мая в Бакинском государственном университете по инициативе студенческой молодежной организации юридического факультета (TGT) в рамках проекта CareerLaw состоялась встреча председателя коллегии адвокатов Азербайджана Анара Багирова со студентами и магистрами юрфака на тему «Институт адвокатуры в современном Азербайджане: новые вызовы».

Как сообщает e-huquq.az, на встрече председатель Коллегии Анар Багиров спросил у студентов, сколько из них хотят стать адвокатами в будущем.

Большинство студентов выразили желание стать адвокатами.