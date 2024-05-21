Египет изменил текст соглашения без ведома США. Глава ЦРУ «чуть не взорвался»

Египетская разведка изменила условия подписанного Израилем соглашения о прекращении огня в секторе Газа, что в итоге привело к срыву сделки с палестинским радикальным движением ХАМАС по обмену пленными. С таким утверждением выступил телеканал CNN со ссылкой на источники.

По их словам, соглашение, о котором радикалы из ХАМАС объявили 6 мая, отличалось от представленного им на окончательное рассмотрение. В документ были включены дополнительные требования радикального палестинского движения, однако израильтяне и организующие переговоры посредники не были проинформированы об этом. Изменения, по утверждениям источников, были внесены египетской разведкой, что вызвало волну гнева и упреков среди официальных лиц из США, Катара и Израиля. Как отмечает CNN, возглавлявший американскую делегацию директор Центрального разведывательного управления Уильям Бернс "чуть не взорвался", а также "был рассержен и смущен".

18 мая израильская телерадиокомпания Kan сообщила, что переговоры между правительством Израиля и ХАМАС приостановлены.