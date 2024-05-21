Блинкен уверен, что без Раиси «стало лучше»

В США "не сильно огорчились", узнав о гибели в авиакатастрофе президента Ирана Ибрагима Раиси. Об этом в эфире CBS News заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Памятуя о тех ужасающих деяниях, к которым он был причастен как судья и президент и... не может быть причастен более, да. Иранскому народу, вероятно, стало лучше", - ответил он на вопрос сенатора Теда Круза, стал ли "мир лучше теперь, когда Раиси мертв".

Госсекретарь добавил, что Соединенные Штаты не стали бы объявлять в ООН минуту молчания в память о Раиси.