В Генштабе Ирана утверждают, что их беспилотники нашли вертолет Раиси

«Ранним утром в понедельник точное место крушения вертолета было обнаружено беспилотниками ВС Ирана, которые были отозваны со своей миссии из северной части Индийского океана вместе с наземными силами спасателей», - приводит текст заявления Tasnim.

В Генштабе ВС Ирана утверждают, что дрон, который был изначально направлен турецкой стороной в предполагаемый район крушения, «не смог точно сообщить координаты места падения вертолета по причине отсутствия необходимого оборудования для распознавания местности из-за облаков» и в итоге вернулся в Турцию.

Напомним, ранее глава турецкой компании Baykar, производящей БПЛА, Сельчук Байрактар в эфире телеканала CNN Turk заявил, что власти Ирана в режиме реального времени получали данные с турецкого беспилотника Akıncı, который был задействован в поисках вертолета с Ибрагимом Раиси, потерпевшего крушение: «По просьбе Ирана Турция направила для поисково-спасательной операции БПЛА Akıncı и вертолет Cougar, оснащенный аппаратурой ночного видения. После обнаружения беспилотником источника тепла координаты района были переданы иранским властям, которые направили в район происшествия десятки поисковых групп. Управление беспилотником в районе поисков осуществлялось через спутник Turksat, власти Ирана получали данные с него в режиме реального времени». По его словам, поисковая операция проводилась в неблагоприятных погодных условиях. Тем не менее беспилотник смог опуститься на высоту около 100 метров, чтобы сделать снимки и передать их командованию ВС Турции и иранским властям.