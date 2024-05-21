Марукян: «Как бы Галстанян не привел к власти Кочаряна или Саргсяна»

Лидер движения «Тавуш во имя Родины» архиепископ Баграт Галстанян должен дать гарантии, что прежние правящие режимы не придут к власти с его помощью. Об этом сказал журналистам лидер партии «Просвещенная Армения», экс-посол по особым поручениям Эдмон Марукян.

Он отметил, что владыка должен не только четко это зафиксировать, но и показать. Есть международный критерий, который гласит, что «судья должен не только быть беспристрастным, но и проявлять беспристрастность». И то же самое лидер «Просвещенной Армении» говорил ранее самому архиепископу. Марукян убежден, что если его советы будут учтены движением, то оно получит еще большую поддержку.