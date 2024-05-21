США обсудили с Финляндией войну в Украине

Остин выразил благодарность Финляндии за ее «твердое намерение решать вопросы региональной и глобальной безопасности». Он отметил, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Финляндия взяла обязательство оказать Киеву помощь в сфере безопасности более чем на 2 миллиарда долларов.

Министр обороны США Ллойд Остин принял в Пентагоне финского коллегу Антти Хяккянена и обсудил с ним ситуацию в Украине и вопросы международной безопасности.

«США также благодарны Финляндии за ее приверженность нашим двусторонним отношениям в сфере обороны, и мы с нетерпением ждем возможности совместной работы по реализации Соглашения об оборонном сотрудничестве, которое мы подписали в декабре», – заявил Остин.

Финляндия является непоколебимым партнером Украины и будет и дальше поддерживать ее оборону, заявил Хяккянен.