Американское оружие помогло Украине остановить Россию

Вооруженным силам Украины (ВСУ) удалось остановить наступление российской армии на севере Харьковской области через полторы недели после его начала, сообщил Bild эксперт по анализу открытых данных Юлиан Рёпке.

По его данным, на двух основных направлениях российские военные фактически встали на месте. Так, в направлении Липцов они остаются в тех же приграничных селах, которые взяли в первые три дня наступления. Также нет практически никакого продвижения в районе Волчанска, хотя бои за город продолжаются.

Остановить наступление России украинские силы смогли с помощью нового американского оружия, которое начало поступать в Украину в мае, утверждает Рёпке. В частности, ВСУ активно применяют бомбы GLSDB, противотанковые ракетные комплексы Javelin и артиллерийские снаряды калибра 155 мм. Только за один день, 20 мая, вооруженные силы РФ потеряли в Украине 67 единиц бронетехники. Но российское командование продолжает бросать войска в самоубийственные атаки, заключает эксперт.

Отсутствие продвижения российской армии зафиксировали и в Институте изучения войны (ISW). Военные аналитики отмечают, что по состоянию на 21 мая наступательный импульс на харьковском направлении фактически иссяк. И хотя пророссийский телеграм-канал «Два майора» сообщил о продвижении в направлении Липцов на 300-450 метров, ISW не нашли подтверждения этому.

В общей сложности, по оценке ISW, за 11 дней наступательной операции российским военным удалось продвинуться максимум на 10 километров в направлении Харькова и на семь километров в направлении Волчанска.