Forbes пишет, что «российское военно-морское руководство должно быть очень обеспокоено будущим Черноморского флота, ведь Украина выводит из строя российские боевые корабли быстрее, чем Россия может построить новые или усилить их кораблями из других региональных флотов».

Накануне Генеральный штаб Украины подтвердил поражение российского ракетного корабля «Циклон» в Севастополе в ночь на 19 мая 2024 года. «Циклон» вошел в состав Черноморского флота в июле 2023 года, а уже 19 мая украинцы его потопили. Еще один корабль, недостроенный «Аскольд», был поврежден во время ноябрьского ракетного обстрела украинскими ракетами судостроительного завода в Керчи.

Издание отмечает, что в апреле украинские спецназовцы устроили диверсию на российском ракетном корвете «Серпухов» в Калининграде на Балтийском море. Этот корвет класса «Буян» был одним из немногих российских военных кораблей, достаточно малых, чтобы добраться до Черного моря по каналам, Волге, Дону, а затем по Азовскому морю.

Украинцы разработали - или приобрели у своих иностранных союзников - целый ряд противокорабельных боеприпасов большой дальности. В частности, у Украины есть беспилотники и морские дроны, а также ракеты большой дальности «Нептун». Кроме того, Великобритания и Франция предоставили Украине крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow и SCALP-EG, которые могут достигать 155 миль; США также передали несколько моделей ракет наземного базирования, в частности, модели M48 дальностью 170 миль, или 190 миль M57 с 470-фунтовыми боеголовками и достаточной точностью, чтобы поражать корабли в порту. Последний рейд, который потопил «Циклон», включал в себя именно атаку с помощью ракет М48 или М57, отмечает Forbes, напоминая, что Украина получила более 120 ПТРК двумя партиями - одну осенью прошлого года, другую в апреле.

«Российская ПВО оказалась бессильной остановить эти ракеты. Это зловещее развитие событий для российского военно-морского командования, которое борется за сохранение того, что осталось от Черноморского флота», - пишет издание.