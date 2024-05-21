Американский аэростат-разведчик у границ России

Варшава подписала контракт на покупку в США четырех разведывательных аэростатов Barbara для наблюдения за воздушным пространством. Об этом польские СМИ сообщают со ссылкой на Минобороны страны.

«Это соглашение определяет нашу безопасность. Польша станет второй страной в мире, которая будет использовать систему такого типа», — пояснил польский вице-премьер, министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.

По данным Минобороны, стоимость контракта составляет $960 млн. Аппараты разместят на восточной и северо-восточной границе Польши — с Россией и Беларусью. Такие аэростаты способны обнаруживать ракеты, самолеты, беспилотники и плавучие средства в радиусе более 300 км.