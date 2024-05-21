Куда делись 12 тысяч «вагнеровцев» в Армении?

Следственный комитет Армении продолжает проверку сведений о присутствии 12 тысяч бойцов ЧВК «Вагнер» в стране. Об этом в ведомстве сообщили в ответ на запрос журналистов.

В сентябре 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в парламенте, что сообщения о прибытии в Армению членов ЧВК «Вагнер» были опубликованы в телеграм-каналах, и Служба национальной безопасности (СНБ) в рамках своих полномочий проверяет эти сведения.

В декабре 2023 года на запрос в СНБ заявили, что продолжают проверку. На новый запрос в ведомстве отметили, что уголовное производство передано Следственному комитету Армении.

«Сообщаем, что по инициированному в Главном следственном управлении СНБ уголовному производству, связанному с публикациями о присутствии в Армении боевиков ЧВК «Вагнер», в Главном управлении по расследованию преступлений против государства, основ конституционного порядка и общественной безопасности СК Армении проводится следствие», - говорится в ответе ведомства.