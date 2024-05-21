«Держат дверь с Россией «слегка приоткрытой»: Зеленский обвиняет Запад

«Все держат дверь с Россией слегка приоткрытой. Чуть приоткрытой. Не так открыто, как было после 2014 года, когда произошла большая ошибка. Но каждый из лидеров оставил их слегка открытыми. Не все, но многие. Просто щель. «А что, если Украина проиграет? Мы не должны полностью закрывать двери с Россией», — сказал Зеленский в интервью The New York Times.

По его словам, это выражается в том, что Запад не решился полностью свернуть торговлю с Россией, не отозвал своих послов и не закрыл посольства, чтобы не остаться «без дипотношений с РФ». Также западные страны не передали Украине замороженные активы России и не разрешают Киеву бить западным оружием по российской территории из-за риска эскалации, которая «уже произошла». «Изоляции не случилось», — констатировал Зеленский.

При этом Киев, ранее отказавшийся от переговоров с Москвой, не исключает, что они могут возобновиться. Но это произойдет только после мирного саммита в Швейцарии, запланированного на середину июня, подчеркнул Зеленский. По его словам, на этом мероприятии Украина намерена получить широкую поддержку своего плана мирного урегулирования.

«И когда они (российские власти) увидят, что, например, 60, 80, 100 стран считают, что это справедливый план, что ж, тогда и посмотрим, хочет ли Россия положить конец войне. И мы посмотрим, хочет ли мир, чтобы война закончилась на справедливых условиях, а не на тех, которые видит человек в Кремле», — заявил Зеленский.