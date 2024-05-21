Грузия решила пересмотреть и избирательное законодательство
Правящая партия «Грузинская мечта» зарегистрировала в парламенте новый законопроект о внесении изменений в Избирательный кодекс, согласно которому упраздняется создаваемая в период выборов консультативная группа Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
Кроме того, законопроект подразумевает отмену действующего правила, по которому для принятия решения ЦИК необходима поддержка 2/3 ее членов. Вместо этого предлагается принимать решение просто большинством голосов.
В Грузии 26 октября состоятся парламентские выборы.