Новый состав Общественного совета при Миннауки и образования СПИСОК
22 мая прошли выборы в Общественный совет при Министерстве науки и образования. 11 из 19 кандидатов были избраны членами совета большинством голосов. На выборах наблюдалась высокая явка.
Представляем новый состав совета:
1. Орхан Каримзаде – главный учитель АДА;
2. Парвана Мамедова – учредитель общественного объединения гуманитарного центра Yuva;
3. Гейдар Эминли – председатель правления общественного союза частных учебных заведений Азербайджана;
4. Гюнай Акбарова – представитель Ассоциации молодых учителей Азербайджана;
5. Эльчин Азимли – представитель Общественного объединения «Центр поддержки образования»;
6. Хикмет Ализаде – представитель общественного объединения «Современная психологическая поддержка», профессор БГУ, доктор педагогических наук;
7. Рафаэль Гаджибейли – председатель национального совета молодежных организаций Азербайджана;
8. Севиндж Махамалыева – представитель общественного объединения «Региональное развитие»;
9. Расиф Дуньямалиев – основатель сети детских садов Bağçam;
10. Камала Ашумова – председатель Общественного объединения социальных инициатив «Надежное будущее»;
11. Мирза Джафарзаде – заместитель председателя республиканского комитета Свободного профсоюза работников образования Азербайджана.