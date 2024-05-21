Новый состав Общественного совета при Миннауки и образования СПИСОК

22 мая прошли выборы в Общественный совет при Министерстве науки и образования. 11 из 19 кандидатов были избраны членами совета большинством голосов. На выборах наблюдалась высокая явка.

Представляем новый состав совета:

1. Орхан Каримзаде – главный учитель АДА;

2. Парвана Мамедова – учредитель общественного объединения гуманитарного центра Yuva;

3. Гейдар Эминли – председатель правления общественного союза частных учебных заведений Азербайджана;

4. Гюнай Акбарова – представитель Ассоциации молодых учителей Азербайджана;

5. Эльчин Азимли – представитель Общественного объединения «Центр поддержки образования»;

6. Хикмет Ализаде – представитель общественного объединения «Современная психологическая поддержка», профессор БГУ, доктор педагогических наук;

7. Рафаэль Гаджибейли – председатель национального совета молодежных организаций Азербайджана;

8. Севиндж Махамалыева – представитель общественного объединения «Региональное развитие»;

9. Расиф Дуньямалиев – основатель сети детских садов Bağçam;

10. Камала Ашумова – председатель Общественного объединения социальных инициатив «Надежное будущее»;

11. Мирза Джафарзаде – заместитель председателя республиканского комитета Свободного профсоюза работников образования Азербайджана.