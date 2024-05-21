Основная цель – просмотр детей 2012-2015-х годов, обучающихся в школах различных районов и городов Азербайджана, и отбор мальчиков и девочек, подходящих по своим физическим данным для игры в баскетбол. Такие дети будут записаны в специальные баскетбольные группы, где их будут тренировать профессиональные тренеры.

В Гяндже, Шеки, Балакене, Гахе, Агдаше, Мингячевире, Геранбое, Шамкире, Газахе, Агстафе, Билясуваре, Агсу, Исмаиллы и в ряде районов Баку селекционные работы уже завершились. В дальнейшем отбор будет проводиться и в других регионах, а также в остальных районах Баку.