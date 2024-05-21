Российский олигарх требует миллиарды долларов у европейской страны

Адвокаты российского банкира Михаила Фридмана в феврале предложили правительству Люксембурга начать переговоры о выплате компенсации за «экспроприированные» страной активы и до сих пор не получили ответ. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на два источника, знакомых с текстом уведомления. Всего бизнесмен требует $15,8 млрд, или 1,4 трлн рублей — размер его заблокированных активов в стране.

Как отметили источники, в действительности стоимость активов может отличаться от оценки Фридмана, так как из-за санкций его люксембургским компаниям запрещено раскрывать бизнесмену свою финансовую информацию. Фридман также не может нанять экспертов-оценщиков из Евросоюза из-за ограничений.

Фридману принадлежат прямые или бенефициарные пакеты таких люксембургских компаний, как Alfa Asset Management (Europe), Alfa Capital Investments Holdings, LetterOne Holdings и LetterOne Investment Holdings, CTF Holdings, ABH Holdings. Через них бизнесмен инвестировал, в том числе в Альфа-банк, Amsterdam Trade Bank, ритейлера X5 Group, телекоммуникационные компании Veon и Turkcell, фармацевтическую группу Emma Healthcare и др.