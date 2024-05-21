Песков назвал Блинкена хамом

Ранее Блинкен заявил, что иранский народ и мир в целом выиграли от гибели в авиакатастрофе Раиси.

«Вы знаете, я, честно говоря, пока не видел в оригинале этого заявления. Трудно поверить, что дипломат, тем более такой высокопоставленный представитель такой страны, как Соединенные Штаты Америки, мог бы сделать такое, дипломатично говоря, неловкое заявление. А, говоря по сути, - хамское заявление в отношении целого народа», - сказал Песков, комментируя отношение Кремля к заявлению Блинкена.

Ранее Блинкен на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената выступил с заявлением, что США, несмотря на официальные соболезнования, не скорбят в связи с гибелью президента Ирана. По его словам, народу Ирана после гибели его президента, вероятно, стало лучше.