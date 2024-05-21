Эффективная помощь Турции Ирану

Без турецкого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Akıncı Ирану было бы гораздо сложнее обнаружить обломки вертолета, при крушении которого погибли президент, глава МИД и другие официальные лица исламской республики.

Участие турецкого дрона в поисках места крушения вертолета в Иране еще раз продемонстрировало мировому сообществу способность и решимость Турции выполнять свои гуманитарные обязательства за счет востребованности продукции ее оборонной промышленности.

Об этом говорится в аналитической статье преподавателя Института международных отношений и стратегических исследований (ULİSA) при Университете им. Йылдырыма Беязыта в Анкаре (AYBU) М. Назмула Ислама.