Китайцы научили искусственный интеллект мыслить как Си Цзиньпин

В Китае правительство создало чат-бота на основе искусственного интеллекта (ИИ), обученного мыслить как генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Си Цзиньпин. Как пишет издание FT, он будет информировать китайских интернет-пользователей.

Новейшая большая языковая модель изучает политическую философию китайского лидера. Основой стал четырехтомник под названием "Мысли Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи". Также ИИ получает знания и из других официальных источников, предоставленных Администрацией киберпространства Китая.

На данный момент ИИ используется в исследовательском центре под контролем интернет-регулятора страны, но со временем он может быть выпущен для более широкого использования. Это утверждает источник, участвовавший в проекте. Новая модель может отвечать на вопросы, создавать отчеты, обобщать информацию и переводить с китайского на английский и наоборот.