Фархад Мамедов, автор haqqin.az 16:10

Премьер-министр Армении Никол Пашинян часами наблюдает за «революционным движением», возглавляемым священником Багратом Галстаняном, и дает конкретные поручения своим сторонникам. Об этом пишет ереванская газета «Грапарак». «Пашинян часами сидит перед компьютером или смотрит прямые трансляции по телефону, слушает заявления Галстаняна и комментарии в СМИ, - пишет «Грапарак». - Затем он дает своим «рюкзакам» поручения, как им реагировать на конкретный эпизод, что писать фейкаметам и к каким мерам прибегать членам правящей партии «Гражданский договор», чтобы движение Галстаняна не набрало обороты. Депутатам от правящей партии поручено также проявлять осторожность в контактах с журналистами. Это стало очевидно за последние дни, когда наиболее циничные из них пытаются общаться с журналистами в дружеской манере».

Как утверждает издание, нет ничего удивительного в том, что Пашинян лично следит за деятельностью священника Галстаняна и указывает своему окружению, какие меры противодействия следует предпринять. Потому что Пашинян - сам мастер подобных приемов и пришел к власти во многом благодаря своей способности манипулировать массами. «И вот теперь оппоненты используют тактику Пашиняна против него», - резюмирует «Грапарак». Напомним, что прибегнуть к тактике, которую в 2018 году использовал Пашинян, порекомендовал бывший президент Армении Роберт Кочарян, посчитавший, что именно так можно не допустить возвращения Азербайджану четырех оккупированных сел Газахского района и делимитацию части линии границы. Но сегодня большинство независимых наблюдателей констатируют, что тактика «бить Пашиняна его же оружием» потерпела крах - когда 9 мая Баграт Галстанян прибыл в Ереван, число его сторонников составляло, по разным оценкам, от 20 до 30 тысяч человек, однако в последующие дни оно резко сократилось и в итоге в буквальном смысле этого слова заглохло.

Судя по реакции представителей власти, они уже перестали всерьез воспринимать движение протеста, возглавляемое Галстаняном, и даже высмеивают его. Например, спикер парламента Ален Симонян на днях заявил, что «у правительства нет никаких эмоций по поводу этого движения», которое, по его словам, ничем не отличается от предыдущих движений оппозиции, с той лишь разницей, что Вазгена Манукяна (бывший премьер-министр, лидер движения, созданного оппозицией для свержения Пашиняна после ноября 2020 года - ред.) сменил Баграт Галстанян. К слову, демонстрация на публике несерьезного отношения к оппоненту – один из классических приемов в арсенале политтехнологов. Сегодня Пашинян и его команда используют этот прием против оппозиции, хотя нет никаких сомнений, что деятельность Галстаняна и тех, кто за ним стоит, находится под пристальным наблюдением правящей партии и тщательно анализируется ею. Что закономерно, если учесть, что речь идет об инициированном Россией очередном процессе смены власти в Армении, цель которого, по мнению Никола Пашиняна и партии «Гражданский договор», – вернуть Роберта Кочаряна к власти и превратить Армению в одну из управляемых провинций России. В частности, депутат от правящей партии Хачатур Сукиасян заявил на днях, что оппозиция служит интересам «другой страны», и если она не успокоится, то будет наказана методами, применявшимися предыдущей властью. «Республика Армения должна быть сильной и независимой страной, - подчеркнул Сукиасян. - Учитывая имеющиеся у нас данные, у нас создается впечатление, что наши партнеры и многие граждане Армении служат другим государствам. Часть служит в рамках договорных отношений, часть – не осознавая, слушая своих друзей». По словам депутата от правящей партии, бывшие руководители Армении плохо относились к тем, кто имел связи с другими странами.