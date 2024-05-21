Несокрушимый Пашинян о развитии ситуации
Премьер-министр Армении Никол Пашинян часами наблюдает за «революционным движением», возглавляемым священником Багратом Галстаняном, и дает конкретные поручения своим сторонникам. Об этом пишет ереванская газета «Грапарак».
«Пашинян часами сидит перед компьютером или смотрит прямые трансляции по телефону, слушает заявления Галстаняна и комментарии в СМИ, - пишет «Грапарак». - Затем он дает своим «рюкзакам» поручения, как им реагировать на конкретный эпизод, что писать фейкаметам и к каким мерам прибегать членам правящей партии «Гражданский договор», чтобы движение Галстаняна не набрало обороты. Депутатам от правящей партии поручено также проявлять осторожность в контактах с журналистами. Это стало очевидно за последние дни, когда наиболее циничные из них пытаются общаться с журналистами в дружеской манере».
Как утверждает издание, нет ничего удивительного в том, что Пашинян лично следит за деятельностью священника Галстаняна и указывает своему окружению, какие меры противодействия следует предпринять. Потому что Пашинян - сам мастер подобных приемов и пришел к власти во многом благодаря своей способности манипулировать массами.
«И вот теперь оппоненты используют тактику Пашиняна против него», - резюмирует «Грапарак».
Напомним, что прибегнуть к тактике, которую в 2018 году использовал Пашинян, порекомендовал бывший президент Армении Роберт Кочарян, посчитавший, что именно так можно не допустить возвращения Азербайджану четырех оккупированных сел Газахского района и делимитацию части линии границы.
Но сегодня большинство независимых наблюдателей констатируют, что тактика «бить Пашиняна его же оружием» потерпела крах - когда 9 мая Баграт Галстанян прибыл в Ереван, число его сторонников составляло, по разным оценкам, от 20 до 30 тысяч человек, однако в последующие дни оно резко сократилось и в итоге в буквальном смысле этого слова заглохло.
Судя по реакции представителей власти, они уже перестали всерьез воспринимать движение протеста, возглавляемое Галстаняном, и даже высмеивают его.
Например, спикер парламента Ален Симонян на днях заявил, что «у правительства нет никаких эмоций по поводу этого движения», которое, по его словам, ничем не отличается от предыдущих движений оппозиции, с той лишь разницей, что Вазгена Манукяна (бывший премьер-министр, лидер движения, созданного оппозицией для свержения Пашиняна после ноября 2020 года - ред.) сменил Баграт Галстанян.
К слову, демонстрация на публике несерьезного отношения к оппоненту – один из классических приемов в арсенале политтехнологов. Сегодня Пашинян и его команда используют этот прием против оппозиции, хотя нет никаких сомнений, что деятельность Галстаняна и тех, кто за ним стоит, находится под пристальным наблюдением правящей партии и тщательно анализируется ею. Что закономерно, если учесть, что речь идет об инициированном Россией очередном процессе смены власти в Армении, цель которого, по мнению Никола Пашиняна и партии «Гражданский договор», – вернуть Роберта Кочаряна к власти и превратить Армению в одну из управляемых провинций России.
В частности, депутат от правящей партии Хачатур Сукиасян заявил на днях, что оппозиция служит интересам «другой страны», и если она не успокоится, то будет наказана методами, применявшимися предыдущей властью.
«Республика Армения должна быть сильной и независимой страной, - подчеркнул Сукиасян. - Учитывая имеющиеся у нас данные, у нас создается впечатление, что наши партнеры и многие граждане Армении служат другим государствам. Часть служит в рамках договорных отношений, часть – не осознавая, слушая своих друзей».
По словам депутата от правящей партии, бывшие руководители Армении плохо относились к тем, кто имел связи с другими странами.
«Либо эти люди оказывались в тюрьме, либо умирали, либо лишались имущества, - напомнил Сукиасян. - И сейчас я вам говорю: если вы не будете знать меру, будете мешать развитию Республики Армения, с вами будут говорить с использованием тех же инструментов. Инструменты, которые применяли вы, будут применяться против вас».
Депутат подчеркнул, что заявлениями о «сдаче земель Азербайджану» оппозиция пытается ввести армянское общество в заблуждение. Он также обвинил оппозицию в том, что, приглашая на свои митинги карабахцев, она конкретно вредит им.
«Эти люди получают пособия и дома благодаря гражданам и бизнесменам Армении, - напомнил Сукиасян. - И до сих пор у них нет никаких финансовых проблем».
Депутат также заявил, что в период 44-дневной войны запускалась дезинформация «о массовых убийствах армянских солдат», чтобы действующая власть «проиграла войну, а некоторые политические силы воспользовались этим». По словам Сукиасяна, он лично слышал это от бывшего «секретаря Совбеза» сепаратистов Самвела Бабаяна.
Напомним также, что протестное движение Галстаняна поддерживает лидер движения «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян – еще недавно член команды Пашиняна, занимавший должность посла по особым поручениям, но подавший в отставку из-за несогласия с прозападным внешнеполитическим курсом правительства.
Лидер «Просвещенной Армении» убежден, что, прислушавшись к его советам, движение «Тавуш во имя Родины» получит в обществе еще большую поддержку. Но, по словам Марукяна, архиепископ Баграт Галстанян должен дать гарантии, что прежние правящие режимы не придут к власти, воспользовавшись его поддержкой.
Следует отметить, что ненависть Эдмона Марукяна к экс-президентам Армении Роберту Кочаряну и Сержу Саркисяну, а также личный конфликт, существующий между ними на протяжении многих лет, является одной из главных причин, которая не дает армянской оппозиции выдвинуть единую кандидатуру на пост премьер-министра Армении.