Сийярто: Решается вопрос о «войне и мире»

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что ввод западных войск в Украину, который допускают некоторые политики в Европе, приведет к новой мировой войне. Такое мнение он озвучил на пресс-конференции после переговоров в Аммане с иорданским коллегой Айманом ас-Сафади.

«Некоторые европейские политики хотят отправить солдат в Украину, в то время как другие европейские политики фантазируют о применении ядерного оружия. В любом случае это будет означать мировую войну», — сказал он.

По его словам, граждане Венгрии «уже устали от этих опасных заявлений» и «попыток втянуть в войну всю Европу и даже весь мир».

Сийярто призвал избирателей на выборах в Европарламент 6–9 июня «послать сигнал европейским политикам, которые говорят глупости». Он отметил, что на предстоящих выборах жители Евросоюза будут, по сути, решать вопрос о войне и мире.

«Венгерское правительство призывает голосовать за те партии, которые выступают за мирное завершение конфликта в Украине», - заключил глава МИД.