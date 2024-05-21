Суд рассмотрел жалобу убившего мальчика Халилова

В Сумгаитском апелляционном суде была рассмотрена жалоба спортсмена Мехмана Халилова, признанного виновным в убийстве с особой жестокостью семилетнего Фарида Бакарова.

На заседании адвокат тренера попросил изменить обвинение, предъявленное его подзащитному, и назначить более легкое наказание в пределах санкции.

Халилов заявил, что инцидент произошел по неосторожности. В своих показаниях тренер признался, что «глубоко сожалеет» о случившемся и признал себя виновным по статье 124 (убийство по неосторожности) УК Азербайджана.

В материалах следствия указано, что обвиняемый был в близких отношениях с матерью потерпевшего Фарида, и возмущенный действиями матери Фарида, Мехман убил мальчика, чтобы отомстить. Тренер опроверг это в суде и назвал произошедшее несчастным случаем, вызванным неосторожностью.

Суд вышестоящей инстанции не обнаружил нарушений в приговоре Сумгаитского суда по тяжким преступлениям и оставил в силе первоначальный приговор – 19 лет лишения свободы.