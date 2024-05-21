Трое бывших президентов Ирана - Мохаммад Хатами, Махмуд Ахмадинежад и Хасан Рухани - не были замечены на фотографиях с похоронной церемонии Раиси, ограничившись отправкой сообщений с соболезнованиями, пишут иранские СМИ.

Их отсутствие на церемонии, как говорится в публикации, «является редким явлением в иранской политике, спровоцировало дискуссии о нынешнем политическом ландшафте».

Хатами и Рухани в своих посланиях называли Раиси «мучеником», тогда как Ахмадинежад не стал упоминать этот термин. Смерть чиновника при исполнении служебных обязанностей в Иране дает статус «мученика».

Также сообщается, что Ахмадинежад надел белое вместо черного во время заседания Ассамблеи экспертов.