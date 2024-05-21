Коррупционный скандал: израильской армии поставляют бракованное оружие

Более трети военного и технического снаряжения, предназначенного для ЦАХАЛ, производится без должного контроля качества и поставляется с браком. Результаты проверки опубликованы израильским изданием Calcalist.

Согласно результатам, 35% из 2500 единиц амуниции и техники, которые управление закупок Минобороны приобрело для нужд ЦАХАЛ в 2020-2022 годах, не прошли проверку качества. Эти партии были произведены для испытаний в боевых условиях и обкатки в войсках — это обязательное условие для начала серийного производства.

Отдел тестирования и контроля качества выявил, что за указанный период 15% выпущенных изделий не прошли проверку. В отчете указано, что более 80% поставщиков провалили испытания первых партий, два поставщика провалили все испытания.

За выборочные проверки отвечает специально созданный в военном ведомстве отдел тестирования и контроля качества. Офис госконтролера выяснил, что за указанный период 15% из примерно 21 000 испытаний продукции из производственных серий, предназначенных для поставки в войска, не прошли проверку.

Среди тысяч проверенных единиц снаряжения – оборудование для альпинизма, страховки и эвакуации в аварийных ситуациях, подъемные краны и погрузчики, оборудование для транспортных средств и бронированных машин, системы электроснабжения и управления огнем, робототехнические комплексы и многое другое, в том числе разные виды топлива.

С 2020 по 2022 год более 80% поставщиков снаряжения для армии провалили испытания первых серийных партий. За тот же период два поставщика провалили испытания всего представленного ими оборудования.

При проверке в Центре по ремонту и техническому обслуживанию техники, который занимается производством и восстановлением танков и бронетранспортеров ЦАХАЛ, только 35% испытанных единиц получили добро госконтролера по качеству.

Командир отдела контроля качества в Минобороны сообщил государственному контролеру, что неудовлетворительные результаты испытаний показывают, что поставщики в первую очередь заботятся о соблюдении установленных сроков отгрузки техники, так как за опоздания их штрафуют.