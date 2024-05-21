О попытке захвата власти в Кыргызстане горячая тема
Спецслужбы Кыргызстана обнародовали информацию о «деструктивных политических силах», пытающихся после беспорядков в Бишкеке захватить власть в стране, а также о «вступивших с ними в сговор криминальных элементах».
В информации подчеркивается, что этими силами было подготовлено «провокационное видео», цель которого - дестабилизировать ситуацию в Кыргызстане. При этом содержание видео не разглашается.
«Отдельные члены организованной преступной группировки Камчы Кольбаева и представители деструктивных политических сил подготовили провокационный видеоролик для дестабилизации обстановки в стране, — сообщил, в частности, Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана (ГКНБ). - Члены преступной группировки намеревались использовать межрегиональный конфликт для захвата власти в стране. Все лица, причастные к подготовке этого видео, установлены. Проводятся следственно-оперативные мероприятия по документированию их противоправных намерений».
Ведомство предупредило, что за действия, направленные на разжигание расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды, а также за организацию и участие в массовых беспорядках, законом предусмотрено лишение свободы сроком до 15 лет.
Напомним, с 13 по 18 мая в Бишкеке местные жители напали на общежитие студентов из зарубежных стран, в основном, из Пакистана. В ходе беспорядков несколько человек получили ранения. Власти Пакистана приняли решение немедленно эвакуировать студентов на родину, специальным авиарейсом они были доставлены в Исламабад.
Как сообщается, причиной вспыхнувших беспорядков стало распространенное в социальных сетях видеозапись драки между группой египтян и местными жителями, снятое 13 мая. Сообщается, что принимавшие в ней участие трое граждан Кыргызстана и восемь иностранных подданных, уже арестованы.
И хотя в отчете киргизских спецслужб ничего не сказано о причастности этих лиц к беспорядкам, особый интерес представляет информация о попытке группы Камчы Кольбаева, убитого в ходе операции спецслужб еще осенью прошлого года, захватить власть в стране совместно с «деструктивными политическими силами».
Кольбаев, известный в преступном мире, как «Коля-Киргиз» и «Камчы Бишкекский», считался наиболее известным в Кыргызстане криминальным авторитетом. В июне 2011 года США официально признали его одной из ключевых фигур в международном наркобизнесе и занесли его имя в список известного «Братского круга».
После того, как осенью 2023 года в Бишкеке «Коля-Киргиз» был ликвидирован силовиками, началась экспроприация принадлежавшего ему имущества. При этом, по информации местных силовиков, у Кольбаева были «бизнес-интересы» и в Казахстане.
ГКНБ раскрыл предварительную стоимость незаконного имущества лидера ОГП, которое оценивается в один миллиард долларов и насчитывает более 60 люксовых автомобилей, недвижимость на озере Иссык-Куль, в Чуйской области, Бишкеке и даже в Дубае.
Вскоре после ликвидации Кольбаева Агентство по управлению государственным имуществом Кыргызстана сообщило о добровольной передаче его семьей в коммунальную собственность 720 квартир. Также государству, якобы, были переданы 15 акций и долей в уставном капитале хозяйствующих субъектов и 356 автотранспортных средств.
Нет сомнений в том, что Кольбаев имел прочные связи в политической и бизнес-элите Кыргызстана. В этой связи уместно напомнить, что президент Кыргызстана Садыр Жапаров пообещал в своей инаугурационной речи в январе 2021 года положить конец коррупции, криминалу и бюрократии.
«С сегодняшнего дня криминал перестанет диктовать свои условия. Даю гарантии. В прошлое уйдут времена, когда нужно было получить разрешение у криминала на работу бизнеса в отдельных регионах», — заявил тогда Жапаров.
В целом же, следует заметить, что в стране периодически звучат заявления о планах захвата власти насильственным путем. Например, всего несколько недель назад глава кыргызской строительной компании KG Group Имамиддин Ташов был арестован по обвинению в подготовке захвата власти насильственным путем. Его задержали 22 апреля после незаконного пересечения кыргызско-казахской границы.
До этого глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что Ташов объявлен в розыск. По версии Государственного комитета по национальной безопасности, этот бизнесмен, находясь в бишкекском СИЗО-1, по мобильной связи планировал с разыскиваемым Тилекматом Кудайберген уулу (ранее Тилекмат Куренов) и другими гражданами насильственный захват власти. Поводом для беспорядков должны были стать социально-бытовые вопросы.
В результате, напрашивается вывод, что драка между иностранными студентами и местными жителями в Бишкеке была спровоцирована преступной группировкой Камчы Кольбаева, пытавшейся таким образом дестабилизировать внутреннюю ситуацию и попытаться захватить власть.
Накануне депутат парламента Кыргызстана Дастан Бекшеев обвинил в пассивности Министерство внутренних дел страны, проявленное на фоне беспорядков в Бишкеке. В МВД отвергли обвинения депутата, подчеркнув, что «полиция вмешалась вовремя».
«18 мая в городе Бишкек и близлежащих районах Чуйской области произошли случаи хулиганства, беспорядков, физического насилия в отношении иностранных граждан и причинения материального ущерба, - говорится, в частности, в официальном заявлении МВД Кыргызстана. - Органы внутренних дел приняли оперативные меры по всем случаям насилия в отношении иностранных граждан и сделали все возможное, чтобы не допустить обострения ситуации. Полиция была готова применить силу и разойтись, когда чрезвычайная ситуация обострилась. Но до этого не дошло. Можно сказать, что благодаря усилиям полиции и информационно-просветительской деятельности ситуация стабилизировалась».