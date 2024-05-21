Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 18:00

Спецслужбы Кыргызстана обнародовали информацию о «деструктивных политических силах», пытающихся после беспорядков в Бишкеке захватить власть в стране, а также о «вступивших с ними в сговор криминальных элементах». В информации подчеркивается, что этими силами было подготовлено «провокационное видео», цель которого - дестабилизировать ситуацию в Кыргызстане. При этом содержание видео не разглашается.

«Отдельные члены организованной преступной группировки Камчы Кольбаева и представители деструктивных политических сил подготовили провокационный видеоролик для дестабилизации обстановки в стране, — сообщил, в частности, Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана (ГКНБ). - Члены преступной группировки намеревались использовать межрегиональный конфликт для захвата власти в стране. Все лица, причастные к подготовке этого видео, установлены. Проводятся следственно-оперативные мероприятия по документированию их противоправных намерений». Ведомство предупредило, что за действия, направленные на разжигание расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды, а также за организацию и участие в массовых беспорядках, законом предусмотрено лишение свободы сроком до 15 лет. Напомним, с 13 по 18 мая в Бишкеке местные жители напали на общежитие студентов из зарубежных стран, в основном, из Пакистана. В ходе беспорядков несколько человек получили ранения. Власти Пакистана приняли решение немедленно эвакуировать студентов на родину, специальным авиарейсом они были доставлены в Исламабад. Как сообщается, причиной вспыхнувших беспорядков стало распространенное в социальных сетях видеозапись драки между группой египтян и местными жителями, снятое 13 мая. Сообщается, что принимавшие в ней участие трое граждан Кыргызстана и восемь иностранных подданных, уже арестованы.

И хотя в отчете киргизских спецслужб ничего не сказано о причастности этих лиц к беспорядкам, особый интерес представляет информация о попытке группы Камчы Кольбаева, убитого в ходе операции спецслужб еще осенью прошлого года, захватить власть в стране совместно с «деструктивными политическими силами». Кольбаев, известный в преступном мире, как «Коля-Киргиз» и «Камчы Бишкекский», считался наиболее известным в Кыргызстане криминальным авторитетом. В июне 2011 года США официально признали его одной из ключевых фигур в международном наркобизнесе и занесли его имя в список известного «Братского круга». После того, как осенью 2023 года в Бишкеке «Коля-Киргиз» был ликвидирован силовиками, началась экспроприация принадлежавшего ему имущества. При этом, по информации местных силовиков, у Кольбаева были «бизнес-интересы» и в Казахстане.

ГКНБ раскрыл предварительную стоимость незаконного имущества лидера ОГП, которое оценивается в один миллиард долларов и насчитывает более 60 люксовых автомобилей, недвижимость на озере Иссык-Куль, в Чуйской области, Бишкеке и даже в Дубае. Вскоре после ликвидации Кольбаева Агентство по управлению государственным имуществом Кыргызстана сообщило о добровольной передаче его семьей в коммунальную собственность 720 квартир. Также государству, якобы, были переданы 15 акций и долей в уставном капитале хозяйствующих субъектов и 356 автотранспортных средств. Нет сомнений в том, что Кольбаев имел прочные связи в политической и бизнес-элите Кыргызстана. В этой связи уместно напомнить, что президент Кыргызстана Садыр Жапаров пообещал в своей инаугурационной речи в январе 2021 года положить конец коррупции, криминалу и бюрократии. «С сегодняшнего дня криминал перестанет диктовать свои условия. Даю гарантии. В прошлое уйдут времена, когда нужно было получить разрешение у криминала на работу бизнеса в отдельных регионах», — заявил тогда Жапаров.