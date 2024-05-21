Турецкая полиция рассекретила 320 000 членов ФЕТО

Турецкая полиция расшифровала файлы с данными о 250 человек, связанных с «тайной ячейкой ФЕТО в полиции». Отмечается, что до этого была расшифрована информация о 320000 членах организации, что привело к массовым арестам по всей стране. Об этом сообщает TRT Haber.

Сообщается, что «тайный свидетель» передал в прокуратуру мобильный телефон и две карты микропамяти. В почти 250 зашифрованных файлах были обнаружены имена и служебные связи членов организации, в отношении которых никакие действия со стороны правоохранительных органов страны ранее не предпринимались.

Таким образом, был получен доступ к огромному 16-летнему архиву разведки и расшифрована информация о 320 000 членах организации, которые в дальнейшем были задержаны в различных регионах страны.