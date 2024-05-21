Милли Меджлис просветил Клода Вислера

Милли Меджлис Азербайджанской Республики прокомментировал высказывания председателя Палаты депутатов Люксембурга Клода Вислера, который в рамках своего визита в Армению выступил 22 мая в парламенте этой страны и озвучил ряд обвинений в адрес Азербайджана.

«Милли Меджлис резко осуждает эти предвзятые и абсурдные идеи и выражает в связи с этим свой решительный протест. Похоже, люксембургские представители, определившие в своем законодательстве французский язык в качестве основного языка, чрезмерно полны энтузиазма продолжить «французский стиль» в своем подходе к региону Южного Кавказа. Они беззастенчиво искажают процессы в регионе и даже выдвигают требования к Азербайджану.

Невозможно исказить существующие реалии. Напомним председателю Палаты депутатов Люксембурга ряд фактов: международно признанные территории Азербайджана, в четыре раза превышающие территорию Люксембурга, на протяжении 30 лет находились под оккупацией Армении. За время оккупации более миллиона наших соотечественников стали беженцами и вынужденными переселенцами. Восемь городов и сотни сел, бесчисленные исторические, религиозные и культурные памятники были разрушены и стерты с лица земли.

К сожалению, парламент Люксембурга, позиционирующий себя как гарант гуманитарных ценностей и фундаментальных прав, избрал свой стиль поведения и предпочел оставаться равнодушным ко всем этим трагическим событиям – объективным реалиям.

Под руководством президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева Азербайджан освободил свои земли от оккупации и самостоятельно обеспечил нормы и принципы международного права. Сегодня благодаря огромным усилиям территории, в четыре раза превышающие площадь Люксембурга, восстанавливаются и отстраиваются заново. Вынужденные переселенцы возвращаются в родные края.

Несмотря на тяжелые последствия тридцатилетней оккупации и совершенные зверства, Азербайджан сегодня также является инициатором процесса нормализации, который принесет в регион долгосрочный мир и стабильность. Всем известно, что подобные выступления иностранных эмиссаров, озвучиваемые на фоне продолжающихся в позитивном ключе двусторонних мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией, не служат миру и стабильности в регионе. Несомненно, эти попытки вмешательства преследуют цель помешать достижению успешных результатов мирного процесса. Мы настоятельно советуем парламенту Люксембурга и его спикеру направить свою «поддержку» в другое русло.

А армянской стороне хотим напомнить, что приветствие и поддержка односторонних подходов, измышлений и лжи нерегиональных третьих сторон в отношении происходящих в регионе процессов не приносят пользы ни мирному процессу, ни шагам по выстраиванию доверия», - говорится в комментарии Милли Меджлиса.