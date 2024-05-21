Пашинян обвинил церковь и назвал залог суверенитета Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армянская апостольская церковь является «агентом влияния» с исторических времен.

«У армянского народа был опыт, когда они (духовенство) шли в Кесарию (город в Византии, где получили благословение армянские католикосы в раннем Средневековье) и были помазаны, а придя в Армению, становились агентами влияния. Кажется, у них ничего не изменилось до сих пор. Но мы решим этот вопрос за два-три месяца», - цитирует ТАСС Пашиняна.

Никол Пашинян также заявил, что четкая фиксация границ Армении в рамках делимитации – гарантия и залог ее суверенитета. В противном случае, непризнание и отказ зафиксировать четкие границы чреваты потерей государственности. Он заверил, что процессом делимитации власти на 60% решили проблему становления армянской государственности.