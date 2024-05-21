Фидан еще раз напомнил: Турция рядом с Азербайджаном

Скорейшее заключение мирного договора между Азербайджаном и Арменией будет иметь позитивные последствия для всего Южного Кавказа, сказал глава турецкого МИД Хакан Фидан на заседании парламентской ассамблеи тюркских стран.

Фидан приветствовал достигнутые на встрече 11 мая в Алматы министров иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна договоренности продолжить переговоры по заключению мирного договора, отметив, что Турция продолжит оказывать поддержку азербайджанской стороне.

«Заключение мирного договора между Азербайджаном и Арменией будет иметь положительные последствия не только для двух стран, но и всего региона», - цитирует турецкого министра телеканал TRT Haber.