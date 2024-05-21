В Шушу приедут американцы

Зампредседателя Госкомитета Фуад Гусейнов дал гостям подробную информацию об основных направлениях госполитики в сфере работы с беженцами и вынужденными переселенцами, деятельности комитета, в том числе о мерах, реализуемых в рамках госпрограммы «Великое возвращение».

В Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев состоялась встреча с делегацией американского штата Мэн, которая находится в Азербайджане. Визит организован Большим Портлендским центром приема иммигрантов (GPIWC).

Было отмечено, что проблема беженцев и вынужденных переселенцев в Азербайджане была связана с территориальными претензиями Армении, политикой оккупации и депортации азербайджанцев.

Азербайджанское государство включило решение проблем беженцев и вынужденных переселенцев в число своих приоритетов. Улучшение их жилищных условий является одним из важных направлений социальной политики, проводимой руководством страны.

На освобожденных территориях устраняются разрушения, причиненные оккупантами, проводятся масштабные восстановительные работы. Эти территории очищаются от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Глава делегации, сенатор от штата Мэн Джилл Доусон поблагодарила за предоставленную информацию. И сообщила, что посредством СМИ следит за работами, проводимыми на освобожденных от оккупации территориях.

Отметим, что в ближайшее время американская делегация планирует посетить Шушу.