Реакция Нетаньяху на решение Ирландии, Испании и Норвегии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг признание палестинской государственности со стороны Ирландии, Испании и Норвегии.

По его словам, такой шаг станет «вознаграждением за террор» палестинским радикалам. Израиль, указал он, не допустит создания такого государства рядом с собой.

«Намерение ряда европейских стран признать палестинское государство - это награда за терроризм. 80% палестинцев в Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега реки Иордан) поддерживают ужасную резню 7 октября. Этому злу нельзя предоставлять государство», - заявил Нетаньяху.