Король Бахрейна прилетел к Путину. После отправится к товарищу Си

Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа прибыл с официальным визитом в Россию, его самолет приземлился в одном из московских аэропортов, сообщают российские СМИ.

В сообщении пресс-службы Кремля говорится, что 23 мая король Бахрейна проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Стороны планируют рассмотреть перспективы сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной областях. По итогам встречи планируется подписание документов.

После визита в Россию король Бахрейна намерен посетить Китай, где запланирована его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином.