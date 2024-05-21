Самолеты российской авиакомпании сломались в воздухе

В среду 22 мая два самолета российской авиакомпании «Ямал» были вынуждены приземлиться в Тюмени из-за поломок, сообщает The Moscow Times со ссылкой на Уральскую транспортную прокуратуру.

Утром экипаж Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс из Уфы в Новый Уренгой, доложил об отказе автоматики. Командир воздушного судна принял решение следовать на запасной аэродром Рощино в Тюмени.

Днем еще один самолет «Ямала» Airbas 320, следовавший по маршруту Уфа — Ноябрьск, совершил вынужденную посадку в том же аэропорту из-за разгерметизации кабины пилота. На борту находились 93 пассажира, никто не пострадал.

Накануне из-за технической неисправности не смог вылететь из Челябинска в Новый Уренгой самолет SSJ-100 авиакомпании Red Wings.