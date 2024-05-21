Британский премьер получил санкцию короля: парламент распустят, грядут выборы

Слухи о том, что Сунак может назначить досрочные выборы, начали ходить в среду после того, как министры отменили мероприятия и либо сократили, либо отложили зарубежные поездки, чтобы принять участие в заседании правительства, отмечает BBC.

Как сообщает BBC, Сунак сообщил, что официально попросил короля Карла III распустить парламент перед выборами. Как ожидается, парламент будет распущен на следующей неделе.

Сунак и его команда в течение дня не подтверждали и не опровергали слухи. Премьер лишь повторил, что выборы пройдут во второй половине 2024 года.

Политические обозреватели считают, что Сунак на предстоящих выборах стремится извлечь выгоду из экономической ситуации в стране, однако критики отмечают, что благоприятные прогнозы больше связаны с изменениями в мировой экономике, чем с политикой британского правительства.

В среду лейбористская партия заявила, что «полностью готова к выборам, когда бы премьер-министр их ни назначил».

Британия разделена на 650 избирательных округов. В каждом из них избирается член парламента, который представляет местных жителей в Палате общин. В день выборов зарегистрированные избиратели в каждом округе голосуют за выбранного ими кандидата на своем избирательном участке. Некоторые люди голосуют по почте заранее.

Большинство кандидатов представляет политические партии, но некоторые выдвигаются как независимые кандидаты.

По закону следующие выборы должны состояться до 28 января 2025 года. Всеобщие выборы обычно проводятся в четверг.