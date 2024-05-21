Израильский министр поднялся на Храмовую гору и сделал заявление

Министр национальной безопасности Израиля, лидер ультраправой партии «Еврейская сила» Итамар Бен-Гвир взошел на Храмовую гору в Старом городе Иерусалима. Это произошло впервые с момента вторжения боевиков ХАМАС в Израиль.

«Находясь на самом священном для народа Израиля месте, которое принадлежит только Государству Израиль, я заявляю: сегодня вечером мы получим очередное подтверждение тому, что ХАМАС должно быть тотально уничтожено. Страны, которые сегодня признали палестинское государство, вознаграждают террористов, убийц и насильников, и я говорю: мы не допустим даже провозглашения палестинского государства», - заявил министр.

Бен-Гвир призвал к усилению военного натиска на палестинских радикалов в секторе Газа, в том числе в городе Рафах: «Скажу еще одну вещь: чтобы уничтожить ХАМАС, нужно идти в Рафахе до конца».

Визит Бен-Гвира на Храмовую гору состоялся в свете заявлений трех стран Европы - Ирландии, Испании и Норвегии - о решении признать государственность Палестины.