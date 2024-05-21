Расширены полномочия министра юстиции указ президента
Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в «Положение о Министерстве юстиции Азербайджанской Республики», утвержденное указом №391 от 18 апреля 2006 года.
Согласно указу, расширены полномочия министра юстиции. Так, министр сможет назначать и освобождать от должностей начальников главных управлений и управлений министерства. Ранее это осуществлялось по согласованию с президентом Азербайджана.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!