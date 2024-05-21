У Соловьева разразился скандал

Согласно сообщению российских СМИ, пропагандисту не понравилось, что приглашенный эксперт обвинил его во лжи. Соловьев заявил, что никому не позволит говорить такие слова в свой адрес, и попросил Третьякова забыть о его существовании.

Соловьев в ходе дискуссии отметил, что Третьяков «раздает оценки» всем своим оппонентам. Эксперту такие слова в свой адрес не понравились, и он сказал телеведущему: «Не надо лгать». В завершение спора пропагандист пригрозил Третьякову судом. Тот, уходя, заявил, что не нужно пугать его связями.

Третьяков в разговоре с News.ru заявил, что больше никогда не пойдет на ток-шоу Соловьева. Как отметил Третьяков, телеведущий обвинил его в том, чего он никогда не делал: «Я там все сказал. У меня простая точка зрения: Соловьев обвинял меня в том, что я никогда не делал. Соответственно, я произнес слова о лжи и неправде. Ему это не понравилось. Естественно, к Соловьеву больше я никогда не пойду».