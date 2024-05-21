У Соловьева разразился скандал
Российский журналист, пропагандист Владимир Соловьев в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» выгнал из студии декана Высшей школы телевидения МГУ Виталия Третьякова.
Согласно сообщению российских СМИ, пропагандисту не понравилось, что приглашенный эксперт обвинил его во лжи. Соловьев заявил, что никому не позволит говорить такие слова в свой адрес, и попросил Третьякова забыть о его существовании.
Соловьев в ходе дискуссии отметил, что Третьяков «раздает оценки» всем своим оппонентам. Эксперту такие слова в свой адрес не понравились, и он сказал телеведущему: «Не надо лгать». В завершение спора пропагандист пригрозил Третьякову судом. Тот, уходя, заявил, что не нужно пугать его связями.
Третьяков в разговоре с News.ru заявил, что больше никогда не пойдет на ток-шоу Соловьева. Как отметил Третьяков, телеведущий обвинил его в том, чего он никогда не делал: «Я там все сказал. У меня простая точка зрения: Соловьев обвинял меня в том, что я никогда не делал. Соответственно, я произнес слова о лжи и неправде. Ему это не понравилось. Естественно, к Соловьеву больше я никогда не пойду».