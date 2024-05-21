Азербайджан завоевал 3 золота на чемпионате Европы в Баку
На чемпионате Европы по борьбе среди спортсменов не старше 23 лет, который проходит в Баку, завершился турнир по греко-римской борьбе.
Команда Азербайджана завоевала 3 золота, 1 серебро и 4 бронзы. И набрав 163 очка, впервые победила в командном зачете чемпионата Европы U-23.
Золото в составе сборной Азербайджана завоевали Зия Бабашов (63 кг), Хасай Гасанлы (77 кг) и Гурбан Гурбанов (82 кг). Нихад Гулузаде (60 кг) стал серебряным призером, а Рашад Мамедов (55 кг), Руслан Нуруллаев (72 кг), Лачин Велиев (87 кг) и Мурад Ахмедиев (97 кг) удостоились бронзы.