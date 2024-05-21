Еще одна страна блокирует расчеты с Россией

Вслед за Турцией, ОАЭ и Китаем проблемы с платежами у российских компаний возникли в Монголии. Об этом в среду рассказал руководитель международной лаборатории исследования внешней торговли РАНХиГС Александр Кнобель.

По его словам, монгольские банки опасаются риска вторичных санкций США — то есть мер за нарушение действующего санкционного режима. В декабре американский Минфин получил дополнительные полномочия, которые позволяют ему отрезать от финансовой системы США любой банк мира, содействующий российскому ВПК.

«Сложности в расчетах между монгольскими и российскими банками возникли из-за рисков вторичных санкций. Эту проблему необходимо решать на двустороннем уровне. Проблемы роста товарооборота связаны прежде всего с логистическими и финансовыми ограничениями. Наблюдается загруженность железных дорог на восточном направлении и повышение тарифов на транспортные перевозки», — сказал Кнобель.