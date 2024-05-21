Зеленский рассказал, где идут жесткие бои

Направления основных боев ВСУ с армией РФ на фронте остаются неизменными, сказал президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении к украинцам.

«Направления основных боев не изменились. Это прежде всего Покровское и другие Донецкие направления. Также Купянское направление на Харьковщине. Максимум внимания – всему пограничью сейчас, и не только в Харьковской области, но также на Сумщине. Задача для наших подразделений, в целом для Сил обороны тоже неизменна. Мы должны как можно больше наносить потери оккупанту», – заявил Зеленский.

Президент Украины также провел специальное совещание на базе СНБО и Ставки по украинскому производству РЭБ, а также по дронам, ракетной программе и противодействии российским управляемым авиабомбам.

По данным Генерального штаба ВСУ, за текущие сутки россияне осуществили более 100 наступлений и штурмов на всей линии фронта, бои не прекращаются. Больше всего боестолкновений зафиксировано на Купянском направлении. В то же время возле Волчанска Харьковской области россияне пытаются прорвать украинскую оборону: осуществляют пехотные штурмы, применяют различные виды артиллерии, наносят удары КАБами, а также использует беспилотники.