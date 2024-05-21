Украина сама решает, стоит ли ей наносить удары в глубине российской территории. С таким заявлением выступил государственный секретарь США Энтони Блинкен, его слова передает ТАСС.

«Что касается обеспечения, поддержки атак за пределами Украины, то мы этим не занимались. Но Украина должна будет принять собственные решения и примет их. И я хочу гарантировать, что она получит ту технику, которая ей необходима…», - заявил глава внешнеполитического ведомства на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

Ранее группа конгрессменов США обратилась к министру обороны страны Ллойду Остину с призывом разрешить украинской армии использовать передаваемое американское оружие для нанесения ударов по территории России.