Эрдоган предрек новые конфликты

Мир ждут «новые конфликты», если не остановить Израиль, полагает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Пока западные державы поддерживают Нетаньяху, резню в Палестине прекратить невозможно. Открыто говорю, что наш мир ждут новые конфликты, если сионистский экспансионизм в Газе будет продолжаться», - заявил Эрдоган.

Президент Турции также выразил признательность Норвегии, Испании и Ирландии, которые заявили о намерении признать Палестину 28 мая. Он выразил надежду, что рано или поздно будет создано палестинское государство в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.