Страсбургский суд примет решение по делу Саакашвили

«Новости-Грузия» передает, что речь идет о двух приговорах, которые были вынесены после смены власти в стране в 2018 году. Михаил Саакашвили был заочно приговорен к шести годам лишения свободы из-за помилования осужденных высокопоставленных офицеров МВД по резонансному делу гибели Сандро Гиргвлиани и за превышение полномочий по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили. Именно этот срок экс-президент Грузии отбывает сейчас, после того как вернулся на родину и был задержан в 2021 году.

Саакашвили утверждает, что в ходе разбирательства против него имело место нарушение прав на защиту. В частности, по делу Гелашвили приговоры были основаны на непроверенных слухах двух свидетелей обвинения, и их показания не могли быть достоверными, поскольку они были политическими оппонентами.

Что касается помилования фигурантов по делу Гиргвлиани, в иске Саакашвили указано, что он был привлечен к уголовной ответственности за осуществление президентского права помилования, которое абсолютно в соответствии с внутренним законодательством Грузии.