США и Евросоюз ответят Грузии

США и Евросоюз собираются принять меры в отношении Грузии в связи с ее законопроектом об «иноагентах». Об этом сообщил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

«Мы очень пристально рассматриваем вопрос о том, что можем сделать в ответ на это. И я ожидаю, что мы предпримем действия», - сказал Блинкен на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса, комментируя рассмотрение в Грузии упомянутого законопроекта.

По словам Блинкена, «ЕС изучает воздействие на процесс присоединения Грузии»: «Я бы ожидал, что последуют действия».