Эрдоган наградил Сарвара Баширли

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду, 22 мая, объявил о присуждении «Награды за верность» (Vefa Ödülü) азербайджанцу Сарвару Баширли, чья фотография на старом автомобиле с помощью для пострадавших от землетрясений в Турции была распространена в СМИ.

Сарвар Баширли в феврале 2023-го одним из первых начал сбор помощи для жителей зоны бедствия в Турции, а затем принимал участие в спасательной операции в турецком Адыямане.

Выступая на церемонии награждения в Анкаре, президент Турции заявил, что мир держится на добрых людях, верных своей стране и обществу, стремящихся к помощи всем, кто в ней нуждается.

Сарвар Баширли стал одним из двух иностранцев, удостоенных в нынешнем году «Награды за верность» Турции. Второй – житель сектора Газа Халид Набьян.