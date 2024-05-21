Очередной российский штурмовик сбили украинцы
Силы обороны Украины сбили в Донецкой области очередной российский штурмовик Су-25, говорится в сводке Генштаба ВСУ.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!
Силы обороны Украины сбили в Донецкой области очередной российский штурмовик Су-25, говорится в сводке Генштаба ВСУ.
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.