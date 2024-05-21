Согласован санкционный «список Навального»
Послы стран Евросоюза в Брюсселе согласовали в среду, 22 мая, введение новой категории санкций - они будут направлены против лиц, причастных к нарушениям прав человека в России.
Deutsche Welle передает, что этот санкционный режим неофициально назвали в честь умершего в колонии российского оппозиционного политика Алексея Навального.
Санкции, в частности, будут введены против Федеральной службы исполнения наказаний, а также следователей, прокуроров и судей, принимавших участие в делах Навального, сопредседателя «Мемориала» Олега Орлова, петербургской художницы Саши Скочиленко и других. В список включены десять судей, выносивших приговоры по различным делам Навального, Орлова и Скочиленко. Кроме того, он включает в себя начальника инспекции ФСИН Александра Ермоленко (поддержал замену условного срока на реальный Навальному по делу «Ив Роше»), следователя СК РФ Илья Савченко (расследовал дело Олега Орлова), прокурора Сергея Воробьева (гособвинитель по делу Орлова).
22 марта Евросоюз ввел в действие первые санкции в связи со смертью Алексея Навального. Под санкции попали исправительные колонии ИК-3 и ИК-6, а также более тридцати физлиц, включая представителей судейского корпуса и руководства колоний. Индивидуальные санкции были введены, в частности, в отношении губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова, председателя Апелляционной коллегии ВС РФ Владимира Зайцева, замдиректора ФСИН РФ Валерия Бояринева.