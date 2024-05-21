Согласован санкционный «список Навального»

Послы стран Евросоюза в Брюсселе согласовали в среду, 22 мая, введение новой категории санкций - они будут направлены против лиц, причастных к нарушениям прав человека в России.

Deutsche Welle передает, что этот санкционный режим неофициально назвали в честь умершего в колонии российского оппозиционного политика Алексея Навального.