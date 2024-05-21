Азербайджанская компания пробила путь в Китай за 12 дней! окно в Поднебесную
Быстро меняющаяся геополитическая ситуация наиболее ощутимо отражается на сложившейся десятилетиями глобальной транспортно-логистической системе. Все большую актуальность на фоне часто меняющихся транспортных маршрутов приобретает китайская инициатива «Один пояс – один путь».
В связи с чем не может не радовать тот факт, что в период, когда по тем или иным причинам ломаются устоявшиеся международные морские и сухопутные коридоры, внимание мировых грузоперевозчиков все больше привлекает Транскаспийский транспортный коридор, проходящий через территорию Азербайджана.
Значимость этого коридора возрастает буквально с каждым днем, а объем грузоперевозок между Китаем и Европой, соответственно, увеличивается уже не по годам, а по кварталам. Но, к нашему великому сожалению, миллионы тонн грузов перевозятся с Востока на Запад и обратно в основном без участия азербайджанских транспортников.
И хотя наша страна является важным звеном в этой перспективной транспортной цепочке, протянувшейся от Дальнего Востока до Западной Европы, от постоянно возрастающего объема перевозок азербайджанским компаниям перепадали лишь сущие крохи.
Именно личные инициативы президента Азербайджана Ильхама Алиева, а также его многочисленные переговоры с лидерами Китая и Казахстана стали переломным моментом в стратегии расширения этого мегапроекта.
А в деле реализации стратегии азербайджанского президента особую роль сыграли Министерство транспорта и ЗАО «Азербайджанские железные дороги». Финальная же часть реализации проекта остается за представителями частного национального капитала.
Однако, понятное дело, что коль скоро инициатива принадлежит КНР, то и китайцы, соответственно, рулят. А учитывая сноровистость бизнеса по-китайски, а также всестороннюю поддержку, которую ему оказывает официальный Пекин с его поистине безграничными финансовыми ресурсами, нетрудно догадаться, что почти весь маршрут коридора «Один пояс – один путь» был за короткие сроки освоен именно китайскими компаниями.
Причем касается это не только грузоперевозок, но и необходимой инфраструктуры. Тягаться с китайским бизнесом азербайджанские предприниматели даже не пытаются – к чему им риски, неизбежные в столь сложной и неравной конкуренции? Да и кто сегодня полезет конкурировать с китайским бизнесом, с которым даже всемогущие США зачастую не справляются?!
Однако в рамках реализуемой азербайджанским президентом стратегии Агиль Зейналов, учредитель и исполнительный директор Группы компаний логистики и грузоперевозок «166» пошел другим путем.
«Зачем открыто конкурировать с китайцами, - рассудил азербайджанский предприниматель, - когда можно найти свою нишу в огромном бизнесе, оцениваемом в сотни миллиардов долларов? Можно же работать так, чтобы и китайцев не обидеть, и самому получить выгоду…»
К реализации свой задумки Зейналов шел довольно долго. Пока на бумаге не выстроилась логически выверенная и всесторонне рассчитанная логистическая линейка, соединившая крупнейший китайский железнодорожный узел Сиань (Xian) с Азербайджаном, владельцу компании «166» пришлось поработать со специалистами компании и в мельчайших деталях обсудить бизнес-идею со всеми партнерами, в том числе и с китайскими. После чего оставалось лишь перенести проект с бумаги на рельсы железнодорожных путей.
«Были задействованы все наши партнеры из Китая и Казахстана, а также соответствующие государственные структуры в этих странах, - рассказал Агиль Зейналов в беседе с haqqin.az. – Нельзя сказать, что дела продвигались легко, но когда первые несколько контейнеров с нашим собственным грузом были всего за 12 дней доставлены из Сианя в Баку, наша радость была безграничной! Это достижение превзошло все ожидания!..»
Понять энтузиазм Агиля Зейналова нетрудно. Шутка ли: сегодня, когда многие компании, отказавшиеся от морских перевозок через Красное море, тратят на доставку грузов из Китая в Европу больше четырех месяцев, половина этого пути была пройдена по железным дорогам всего за 12 дней! В результате Зейналов тут же стал думать, как продолжить маршрут из Баку до Европы и сократить таким образом в несколько раз срок грузовых поставок из Сианя в Европу.
Выгода тут, конечно, очевидная. Но, к чести главы Группы компаний логистики и грузоперевозок «166», он не стал форсировать события, а сосредоточился вначале на полной «обкатке» маршрута Сиань - Баку.
На сегодня компания «166» уже доставила из Сианя несколько десятков 40х45-футовых контейнеров. До конца мая планируется поставка еще 30 контейнеров, в июне их будет вдвое больше, а до начала сентября планируется доставить уже 400 контейнеров. И если вначале «166» работала только с контейнерными или так называемыми «пул-заказами», то сегодня компания принимает уже групповые заказы, когда в одном контейнере размещаются грузы нескольких заказчиков.
Чтобы представить масштаб проведенной работы, достаточно отметить такую деталь. Для обработки и перевалки таких объемов грузов компании «166» пришлось арендовать на железнодорожном узле Сианя складское помещение площадью 3.000 квадратных метров. Но с учетом темпов роста объемов перевозок руководство компании намерено увеличить складскую площадь в пять раз - до 15 тысяч квадратных метров.
На складе в Сиане и в открытом здесь же офисе компании «166» работают 15 человек, из которых только двое являются гражданами Азербайджана. Что же касается зарплат двенадцати китайских сотрудников, аренды помещения, оплаты услуг, в том числе транзитных, и многого другого, то все эти деньги идут уже в китайскую копилку.
В то же время совершенно очевидны и выгоды Группы компаний логистики и грузоперевозок «166». В отделе ее международных связей в рамках китайского проекта работают двадцать сотрудников под руководством 25-летней Сабины Танрывердиевой, владеющей пятью иностранными языками, и в том числе китайским.
Всего этого Группе «166» удалось добиться благодаря тесному сотрудничеству с китайской компанией Xian Free Trade Port Construction and Operation Co. Ltd при Сианьских железных дорогах. Сотрудничество идет взаимовыгодное, что обеспечивает слаженность работы, результаты которой настолько вдохновили азербайджанскую компанию, что сегодня она уже задумывается над дальнейшим расширением сферы охвата грузоперевозок.
К примеру, если выгодно перевозить грузы из Китая в Азербайджан, то почему бы не наладить перевозки и в обратном направлении? А если с этим все получится, то можно продолжить маршруты контейнерных перевозок из Китая уже до самой Европы, охватив таким образом услугами весь регион Евразии, не так ли?
Словом, кто знает, возможно, уже в скором времени у азербайджанской транспортно-логистической компании появится новый рекламный слоган: «Из Китая со «166» - всего за 12 дней!»