Мамед Эфендиев, отдел экономики 00:29

Быстро меняющаяся геополитическая ситуация наиболее ощутимо отражается на сложившейся десятилетиями глобальной транспортно-логистической системе. Все большую актуальность на фоне часто меняющихся транспортных маршрутов приобретает китайская инициатива «Один пояс – один путь». В связи с чем не может не радовать тот факт, что в период, когда по тем или иным причинам ломаются устоявшиеся международные морские и сухопутные коридоры, внимание мировых грузоперевозчиков все больше привлекает Транскаспийский транспортный коридор, проходящий через территорию Азербайджана.

Значимость этого коридора возрастает буквально с каждым днем, а объем грузоперевозок между Китаем и Европой, соответственно, увеличивается уже не по годам, а по кварталам. Но, к нашему великому сожалению, миллионы тонн грузов перевозятся с Востока на Запад и обратно в основном без участия азербайджанских транспортников. И хотя наша страна является важным звеном в этой перспективной транспортной цепочке, протянувшейся от Дальнего Востока до Западной Европы, от постоянно возрастающего объема перевозок азербайджанским компаниям перепадали лишь сущие крохи. Именно личные инициативы президента Азербайджана Ильхама Алиева, а также его многочисленные переговоры с лидерами Китая и Казахстана стали переломным моментом в стратегии расширения этого мегапроекта. А в деле реализации стратегии азербайджанского президента особую роль сыграли Министерство транспорта и ЗАО «Азербайджанские железные дороги». Финальная же часть реализации проекта остается за представителями частного национального капитала. Однако, понятное дело, что коль скоро инициатива принадлежит КНР, то и китайцы, соответственно, рулят. А учитывая сноровистость бизнеса по-китайски, а также всестороннюю поддержку, которую ему оказывает официальный Пекин с его поистине безграничными финансовыми ресурсами, нетрудно догадаться, что почти весь маршрут коридора «Один пояс – один путь» был за короткие сроки освоен именно китайскими компаниями.

Причем касается это не только грузоперевозок, но и необходимой инфраструктуры. Тягаться с китайским бизнесом азербайджанские предприниматели даже не пытаются – к чему им риски, неизбежные в столь сложной и неравной конкуренции? Да и кто сегодня полезет конкурировать с китайским бизнесом, с которым даже всемогущие США зачастую не справляются?! Однако в рамках реализуемой азербайджанским президентом стратегии Агиль Зейналов, учредитель и исполнительный директор Группы компаний логистики и грузоперевозок «166» пошел другим путем. «Зачем открыто конкурировать с китайцами, - рассудил азербайджанский предприниматель, - когда можно найти свою нишу в огромном бизнесе, оцениваемом в сотни миллиардов долларов? Можно же работать так, чтобы и китайцев не обидеть, и самому получить выгоду…»

К реализации свой задумки Зейналов шел довольно долго. Пока на бумаге не выстроилась логически выверенная и всесторонне рассчитанная логистическая линейка, соединившая крупнейший китайский железнодорожный узел Сиань (Xian) с Азербайджаном, владельцу компании «166» пришлось поработать со специалистами компании и в мельчайших деталях обсудить бизнес-идею со всеми партнерами, в том числе и с китайскими. После чего оставалось лишь перенести проект с бумаги на рельсы железнодорожных путей. «Были задействованы все наши партнеры из Китая и Казахстана, а также соответствующие государственные структуры в этих странах, - рассказал Агиль Зейналов в беседе с haqqin.az. – Нельзя сказать, что дела продвигались легко, но когда первые несколько контейнеров с нашим собственным грузом были всего за 12 дней доставлены из Сианя в Баку, наша радость была безграничной! Это достижение превзошло все ожидания!..» Понять энтузиазм Агиля Зейналова нетрудно. Шутка ли: сегодня, когда многие компании, отказавшиеся от морских перевозок через Красное море, тратят на доставку грузов из Китая в Европу больше четырех месяцев, половина этого пути была пройдена по железным дорогам всего за 12 дней! В результате Зейналов тут же стал думать, как продолжить маршрут из Баку до Европы и сократить таким образом в несколько раз срок грузовых поставок из Сианя в Европу.

Выгода тут, конечно, очевидная. Но, к чести главы Группы компаний логистики и грузоперевозок «166», он не стал форсировать события, а сосредоточился вначале на полной «обкатке» маршрута Сиань - Баку. На сегодня компания «166» уже доставила из Сианя несколько десятков 40х45-футовых контейнеров. До конца мая планируется поставка еще 30 контейнеров, в июне их будет вдвое больше, а до начала сентября планируется доставить уже 400 контейнеров. И если вначале «166» работала только с контейнерными или так называемыми «пул-заказами», то сегодня компания принимает уже групповые заказы, когда в одном контейнере размещаются грузы нескольких заказчиков. Чтобы представить масштаб проведенной работы, достаточно отметить такую деталь. Для обработки и перевалки таких объемов грузов компании «166» пришлось арендовать на железнодорожном узле Сианя складское помещение площадью 3.000 квадратных метров. Но с учетом темпов роста объемов перевозок руководство компании намерено увеличить складскую площадь в пять раз - до 15 тысяч квадратных метров. На складе в Сиане и в открытом здесь же офисе компании «166» работают 15 человек, из которых только двое являются гражданами Азербайджана. Что же касается зарплат двенадцати китайских сотрудников, аренды помещения, оплаты услуг, в том числе транзитных, и многого другого, то все эти деньги идут уже в китайскую копилку.