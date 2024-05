В то же время совершенно очевидны и выгоды Группы компаний логистики и грузоперевозок «166». В отделе ее международных связей в рамках китайского проекта работают двадцать сотрудников под руководством 25-летней Сабины Танрывердиевой, владеющей пятью иностранными языками, и в том числе китайским.

Всего этого Группе «166» удалось добиться благодаря тесному сотрудничеству с китайской компанией Xian Free Trade Port Construction and Operation Co. Ltd при Сианьских железных дорогах. Сотрудничество идет взаимовыгодное, что обеспечивает слаженность работы, результаты которой настолько вдохновили азербайджанскую компанию, что сегодня она уже задумывается над дальнейшим расширением сферы охвата грузоперевозок.

К примеру, если выгодно перевозить грузы из Китая в Азербайджан, то почему бы не наладить перевозки и в обратном направлении? А если с этим все получится, то можно продолжить маршруты контейнерных перевозок из Китая уже до самой Европы, охватив таким образом услугами весь регион Евразии, не так ли?

Словом, кто знает, возможно, уже в скором времени у азербайджанской транспортно-логистической компании появится новый рекламный слоган: «Из Китая со «166» - всего за 12 дней!»