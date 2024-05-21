Принятый парламентом Грузии закон «О прозрачности иностранного влияния», которому в западном мире уделили столько внимания, лишь повод для требований к Грузии открыть «второй фронт» с Россией, считает премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

«С начала 2022 года был серьезный интерес к открытию в Грузии «второго фронта», который бы ослабил позиции России, но это уничтожило бы нашу страну. Такой интерес остается и сегодня», - сказал в интервью Первому грузинскому каналу Кобахидзе.

Премьер Грузии считает, что в сегодняшнем мире существует «глобальная партия войны», которую совершенно не интересует судьба Грузии, ее интерес заключатся лишь в ослаблении позиций России.

«Опять-таки в отношении закона о прозрачности. Точно такой же закон принимает сегодня Турция, даже более жесткий, чем у нас, но никаких замечаний к Турции, стране - члену НАТО, ни у кого нет. Логика проста: Турцию, в отличие от Грузии, не заставишь открыть «второй фронт», - сказал Кобахидзе.

Премьер не стал конкретизировать, кто стоит за «глобальной партией войны», но подчеркнул, что эти силы «имеют ключевое влияние» на Евросоюз и США.

Он заявил, что действующие власти Грузии могут сдаться, уйти в отставку, но тогда власть перейдет в руки политической силы, правившей до 2012 года. «Гарантированным итогом этой политической силы будет украинизация Грузии, открытие «второго фронта» в очень короткие сроки, поэтому мы этого не допустим», - сказал Кобахидзе.